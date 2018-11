Continua l’allerta gialla per rischio vento forte

Continua fino a domani l’allerta gialla per rischio vento forte in corso a Firenze. Il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha prorogato, per la zona che riguarda anche la nostra città, l’allerta gialla fino alle 13 di domani, domenica 18 novembre.

La Protezione civile raccomanda attenzione a possibili cadute di oggetti dall’alto. Ecco alcune informazioni utili: http://protezionecivile.comune.fi.it/?page_id=7512

Fonte: Comune di Firenze Ufficio stampa

