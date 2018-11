Convocato il Consiglio della Città Metropolitana, in esame anche il bilancio di previsione

Il Sindaco Dario Nardella ha convocato il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 9.30, presso la Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 9). L'assemblea prenderà in esame variazioni al Piano esecutivo di gestione, al Documento unico di programmazione e al Bilancio di previsione.

In approvazione anche una delibera per l'incorporazione della società Linea comune spa nella Silfi società illuminazione Firenze e servizi smart city spa, quindi modifiche statutarie dell'Associazione Centro di Firenze per la Moda italia e gli interventi per gli anni 2019-2023 stabiliti sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018.

Nel programma del Consiglio anche il Piano territoriale della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della Rete scolastica per l'anno scolastico 2019-2020; lo schema di accordo di programma, per la realizzione degli interventi per i percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina, tra Regione Toscana, Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Sesto Fiorentino, Calenzano, Firenze, Prato, Signa, Campi Bisenzio, Città Metropolitana e Provincia di Prato.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze