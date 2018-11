Gianluca Mancini dalle colline di Montopoli in Val d'Arno alla Nazionale Maggiore del ct Roberto Mancini. Il difensore in forza all’Atalanta era impegnato nei giorni scorsi con l’Under 21, ma questa sera sarà nel gruppo degli azzurri che scenderanno in campo per affrontare il Portogallo allo stadio Meazza di Milano nella Uefa Natinal League.

Il difensore della squadra nerazzurra è un montopolese doc, cresciuto nel Valdarno prima di passare alla Fiorentina, poi al Perugia e infine a Bergamo.

