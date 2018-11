Lavori di asfaltatura si parte con via Benedetto Croce e via Vivaldi

Lunedì 19 Novembre daremo inizio a una prima tranche di asfaltature per le strade del nostro

Comune. Inizieremo con Via Benedetto Croce e via Vivaldi dove gli interventi interesseranno sia il

manto stradale che una parte dei marciapiedi.

In particolare in via Croce è prevista la rimozione della vecchia pavimentazione e la realizzazione

del nuovo manto stradale per tutta la percorrenza della strada. Inoltre nel tratto di intersezione

con via Montale interverremo anche per ripristinare la parte di marciapiede danneggiata dalle

radici di un vecchio albero non più esistente.

Intervento analogo in via Vivaldi, dove però i marciapiedi saranno rifatti completamente lungo

tutta la strada e il manto stradale della carreggiata sarà ripristinato nelle sue parti usurate.

Salvo condizioni meteo avverse, i lavori avranno una durata di circa 7 giorni e saranno svolti dalle

7.30 alle 18.00. Gli addetti ai lavori posizioneranno gli appositi cartelli con l’indicazione del divieto

di sosta e l’eventuale momentanea chiusura al traffico per permettere il corretto svolgimento delle

operazioni. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno con la sistemazione di altri importanti assi viari come viale Italia, viale Europa e via Vanni.

Fonte: Comune Ponsacco Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Ponsacco