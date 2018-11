Leggi razziali e Costituzione, al centro del programma di “1938-1948: Dalla discriminazione alla tutela dei diritti"

L’evento di apertura nella storica Sede della Rai di Firenze la mattina di giovedì 22 novembre, con gli studenti delle scuole superiori fiorentine; un dibattito tra studiosi e rappresentanti della comunità religiose al pomeriggio dello stesso giorno nella sede fiorentina dell’Istituto Sangalli, in Piazza San Firenze; il giorno successivo, venerdì 23 novembre, una mattinata di lezioni e proiezioni di spezzoni di film e documentari nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Siena, con l’incontro tra studenti delle scuole superiori senesi e studenti universitari; per finire, la serata al Cinema La Compagnia di Firenze con uno spettacolo dal titolo “Patrilineare”, scritto ed interpretato da Enrico Fink, in programma mercoledì 28 novembre.

Sono gli appuntamenti che vanno a comporre il programma di “1938-1948: Dalla discriminazione alla tutela dei diritti. Leggi razziali e Costituzione repubblicana”. Le iniziative, che si svolgeranno a fine novembre tra Firenze e Siena, sono ideate e organizzate a quattro mani, dall’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose di Firenze e dall’Università per Stranieri di Siena; godono del supporto finanziario di Regione Toscana, nell’ambito del progetto “San Rossore 1938. 80° dalla firma delle leggi razziali italiane”; e del patrocinio di Rai Toscana, Comunità ebraica e valdese di Firenze e Cinema La Compagnia. Intento degli organizzatori legare, con dibattiti e riflessioni, l’entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938 e la promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana nel 1948, per costruire un ‘percorso’ ideale che conduca dalla discussione su come vennero discriminati e ‘cancellati’ gli ebrei italiani dalle leggi del ’38 a quella sulle modalità di tutela e valorizzazione dei diritti umani nella parte iniziale della Costituzione repubblicana del ‘48.

La due giorni si apre a Firenze, giovedì 22 novembre 2018, (orario 9-13) presso l’Auditorium C della Rai Regionale Toscana. In programma l’incontro Dalle leggi razziali alla Costituzione repubblicana. Discriminazione e diritti. Protagonisti gli studenti degli ultimi anni di alcune scuole superiori fiorentine, il Liceo Linguistico Pascoli, il Polo-tecnico Salvemini-Duca d'Aosta, l’Istituto Alberghiero Saffi. I cento studenti, dopo un percorso condotto insieme ai loro insegnanti dall’inizio dell’anno scolastico, si troveranno a confrontarsi con illustri studiosi di storia contemporanea, di ebraismo e di protestantesimo: Alberto Cavaglion (Università degli studi di Firenze), Daniele Garrone (Facoltà valdese di Roma) e Paola Carlucci (Università per Stranieri di Siena) stimoleranno la discussione con gli studenti; a seguire lavori di gruppo che si svolgeranno intorno a temi come: gli stereotipi sulla razza, il concetto di ‘madamato’, i pregiudizi sugli ebrei, se le ‘razze’ umane non esiste o meno, perché nella Costituzione italiana se ne parla, cosa si intende per uguaglianza, se esiste una identità italiana e su cosa si basa, se il fenomeno dell’immigrazione è una minaccia o una risorsa per la nostra società.

A coordinare l’incontro Enrico Fink, musicista e attore, considerato uno dei principali interpreti della tradizione ebraica in Italia. Ad aprire la mattinata i saluti di Monica Barni, Vice-Presidente Regione Toscana; Pietro Cataldi, Rettore Università per Stranieri di Siena; Daniela Misul, Presidente Comunità ebraica di Firenze e il padrone di casa, Andrea Jengo, Direttore Sede Rai Toscana.

La giornata del 22 novembre prosegue nel pomeriggio in Piazza di San Firenze 3, presso la sede dell’Istituto Sangalli (orario 15-18), con il seminario di studi su leggi razziali e Costituzione italiana, rivolto questa volta a studenti universitari, dottorandi e dottori di ricerca, con la partecipazione di Alberto Cavaglion (Università degli studi di Firenze), Stefania Dazzetti (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”), Daniele Garrone (Facoltà valdese di Roma), Elena Mazzini (Università degli studi di Firenze). Coordina Francesco Margiotta Broglio (Università degli studi di Firenze). A chiudere la giornata, con inizio alle 18, la tavola rotonda finale con i rappresentanti delle comunità religiose fiorentine. Il titolo dell’incontro è “Libertà religiosa e Stato italiano: un confronto tra passato e presente”. Dialogano Don Andrea Bellandi, Vicario generale Arcidiocesi di Firenze; Izzeddin Elzir, Imam di Firenze; Rav Crescenzo Piattelli, Rabbino capo di Siena e Letizia Tomassone, Pastora della Chiesa Valdese di Firenze.

Il calendario degli eventi si chiude il 28 novembre con una serata al Cinema La Compagnia di Firenze con lo spettacolo dal titolo: PATRILINEARE, racconto scritto e interpretato da Enrico Fink. La serata, presentata da Officine della cultura, prevede musiche tradizionali ebraiche eseguite da Luca Baldini: basso, Massimo Ferri: chitarra – bouzouki, Enrico Fink: voce e flauto, Gianni Micheli: clarinetti, fisarmonica. Lo spettacolo ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, inizia alle 21. Partendo da pochissimi elementi - il proprio cognome, una fotografia, una giacca, un documento del 1943 che certifica un arresto - Enrico ricostruisce la storia del proprio bisnonno, arrivato in Italia dalla Russia, in fuga dai pogrom zaristi nei primi anni del secolo. Un uomo che ha percorso la distanza fra due mondi ebraici diversissimi fra loro: quello dell'ebraismo hassidico russo-polacco della shtetl di origine e quello della assimilata comunità ferrarese, nell'ambito della quale diventa hazan, cantore durante i riti. La ricostruzione procede di pari passo con la dolorosa constatazione dell'impossibilità di capire davvero la storia di una famiglia che, lungi dall’essersi salvata, è giunta in Italia per farsi distruggere dalla furia razzista nel periodo della Repubblica di Salò. Lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro tra gli studenti delle scuole fiorentine da una parte, ed Enrico Fink e Monica Barni, Vice-Presidente Regione Toscana, dall’altra. L’appuntamento è fissato per le 20 sempre al Cinema La Compagnia di Firenze.

In sintesi il programma degli eventi:

Auditorium C Rai Regionale di Firenze - 22 novembre 2018, 9-13 Incontro con le scuole superiori

Istituto Sangalli, Firenze, Sala San Firenze - 22 novembre 2018, 15-18 Seminario di studi

Istituto Sangalli, Firenze, Sala San Firenze - 22 novembre 2018, 18-19 Dibattito rappresentanti della comunità religiose

Università per Stranieri di Siena, Aula Magna - 23 novembre 2018, 9-13 Seminario di studi e

Incontro con le scuole superiori e gli studenti universitari

Cinema La Compagnia, Firenze - 28 novembre 2018, con inizio alle 21, Spettacolo “Patrilineare”, racconto scritto ed interpretato da Enrico Fink (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

