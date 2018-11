Scarpe rosse e bandiera a mezz'asta nella giornata Internazionale per la lotta alla violenza contro le donne

L'Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese, nella giornata Internazionale per la lotta alla violenza contro le donne, allestirà sul terrazzino del Palazzo Comunale una rappresentazione simbolica, con l'esposizione di un paio di scarpe rosse e delle bandiere a mezz'asta in segno di lutto. Lutto per tutte quelle donne che subiscono violenza, se non addirittura ne sono vittime.

Un genere di violenza che nel nostro paese assume numeri drammatici, se si pensa che nei primi sei mesi del 2018, le vittime sono aumentate del 30% rispetto all'anno passato. Una violenza che non è solo rappresentazione di una cultura che non ci appartiene e che sta dilagando ma che purtroppo va combattuta con ogni forza: è infatti aumentata anche fra gli italiani.

Proprio per questo motivo come amministrazione abbiamo scelto di proporre la giornata per dare voce ad un diritto umano, e scuotere la coscienza di tutti, affinchè la sensibilità delle persone su questo argomento riduca certi comportamenti, e faccia trovare alle donne la forza di denunciare le violenze subite. Nonostante il tempo passato, l'evoluzione, il progresso, le donne continuano ad essere vittime, spesso inconsapevoli delle persone che stanno accanto a loro. Perchè si muore in tanti modi, e la morte dell'anima lascia ferite che sono sempre devastanti.

Il dato più inquietante che emerge è che nella maggior parte i carnefici sono infatti le persone che queste donne amano e che continueranno a difendere nonostante tutto. Un gesto importante da parte nostra, voluto e sentito, a ricordo di tutte quelle donne a cui è stata tolta la vita, la dignità. L'obiettivo di simili gesti è che la quotidianità, la routine e l'indifferenza non le sommerga e le renda invisibili agli occhi del mondo.

Fonte: Ufficio stampa

