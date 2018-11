Santa Claus prende casa a Empoli: in centro il 'Magico Mondo di Babbo Natale'

Babbo Natale prende casa a Empoli e si porta con sé la renna Rudy, gli elfi e persino un po' di Polo Nord con orsi polari e pinguini.

Con qualche settimana di anticipo il Natale invade il centro storico con il 'Magico Mondo di Babbo Natale', lo spazio dedicato ai bambini che è stato inaugurato questo pomeriggio in in via Giuseppe del Papa.

Un passo all'interno della 'nuova casa' di Babbo Natale e si piomberà nell'atmosfera del Polo Nord, con renne, orsi polari e pinguini. I bambini, accompagnati dagli elfi, potranno scrivere la letterina con le richieste dei regali, ma anche guardare un film in uno spettacolare cinema 10D. Alla fine del percorso non può mancare una foto e un abbraccio al 'nonno' più amato dai bambini.

A sole poche ore dall'inaugurazione tantissime famiglie sono accorse a salutare il nuovo 'vicino' dal vestito rosso e immergersi nella magia del Natale.

ORARI DI APERTURA DEL ‘MAGICO MONDO DI BABBO NATALE’ Grazie ai bravissimi aiutanti fatati, dal 17 novembre tutti i sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Da martedì 11 a mercoledì 26 dicembre 2018, ‘Il magico Mondo di Babbo Natale’ resterà aperto tutti i giorni in orario pomeridiano nei giorni feriali, esclusi lunedì 17 e martedì 25 dicembre. Babbo Natale resterà in città fino al 6 gennaio 2019.

COSTO INGRESSO - Il biglietto di ingresso è di 6 euro per adulti e bambini e comprende: visita de “Il Magico Mondo di Babbo Natale” con Cinema 10D experience all’interno; un ticket gratuito per 10 minuti alla pista di pattinaggio di Piazza Matteotti con sconto del 50% sul costo orario successivo, per le giostre Luna Park di Piazza Matteotti sconto 2x1, acquisti uno e prendi 2 ingressi ed infine, l’ingresso alla Fabbrica dei Giocattoli promosso dalla associazione Porte Aperte onlus. Per i piccolissimi sotto un anno di età e disabili l’ingresso è gratuito ed è previsto un pacchetto per le scuole con ingresso gratuito per l’insegnante, mentre per i bambini biglietto ridotto a 4 euro. Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a Porte Aperte.

Tutte le notizie di Empoli