Sfida al PalaEstra tra Emma Villas Siena e Revivre Axopower Milano

E’ la vigilia della partita tra Emma Villas Siena e Revivre Axopower Milano, valevole per l’ottava giornata del campionato di Superlega, che verrà giocata al PalaEstra domenica 18 novembre a partire dalle ore 18.

Siena ha 3 punti in classifica (e una gara giocata in più, visto che mercoledì è stato disputato l’anticipo della nona giornata a Civitanova Marche contro la Lube), Milano ne ha 11. La Emma Villas arriva dalle due sconfitte in trasferta a Padova e a Civitanova Marche, entrambe con il risultato di 3-1, mentre i meneghini nell’ultimo turno hanno perso in casa al tie break contro Monza (21 punti per Abdel Aziz, 15 per Clevenot e 10 a testa per Basic e Piano).

“Milano è una squadra che è stata costruita per fare bene – dichiara il libero della Emma Villas Siena, Andrea Giovi –, la loro classifica è anche un po’ bugiarda perché avrebbero potuto conquistare pure più punti. Hanno un grandissimo potenziale, speriamo di riuscire a contrastare la loro voglia di scalare altre posizioni in graduatoria. Noi a Civitanova Marche abbiamo dimostrato buone qualità, il nostro obiettivo è quello di riuscire ad avere maggiore continuità di gioco nella prossima partita e conquistare punti importanti per la classifica”.

Il cammino della Revivre Axopower è fin qui composto da 3 vittorie e 4 sconfitte nei sette match disputati: nell’ultima partita sono stati 21 i punti di Nimir Abdel Aziz, olandese di 26 anni alla sua seconda stagione a Milano, che ha iniziato la sua carriera nel volley come palleggiatore e che adesso gioca con ottimi risultati da opposto. In cabina di regia nel team meneghino ci sono Marco Izzo e Riccardo Sbertoli. Al centro agiscono il 22enne sloveno Jan Kozamernik, ex Trento, e Matteo Piano, ex Modena e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio con la Nazionale italiana. In banda il 23enne canadese Stephen Maar, ex Padova e Verona e al suo terzo anno in Italia, il 24enne francese Trevor Clevenot (visto per due anni a Piacenza) ed il 23enne francese Luka Basic. In seconda linea a difendere nel team allenato da coach Andrea Giani c’è Nicola Pesaresi, 27enne ex Lube e Verona e alla sua settima stagione in Superlega.

Non esistono precedenti tra questi due team e nel match di domani non ci saranno neppure ex in campo.

Ad arbitrare la sfida saranno Mauro Goitre e Luca Sobrero.

La gara sarà visibile in diretta streaming in internet sulla piattaforma Eleven Sports.

Per poter assistere alla partita al PalaEstra è attiva la prevendita nei punti CiaoTickets e anche online all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-revivre-axopower-milano?fbclid=IwAR3pWI1dayhTCBt1c6Sj8pSQksDxs2eHYccPrzBOB8EIljrFIUdYkzdF25k.

La biglietteria del PalaEstra aprirà domenica 18 novembre, giorno del match, dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 in poi.

Fonte: Ufficio Stampa & Staff Emma Villas Volley

