Una targa per ricordare Michael Petrini travolto da un’auto nei pressi della scuola di Segromigno in Piano

Momenti toccanti questa mattina (sabato) nel parcheggio accanto alla scuola primaria di Segromigno in Piano dove si è svolta una cerimonia per ricordare Michael Petrini, quattordicenne di Camigliano che in un tragico pomeriggio del 2015 morì travolto da un’auto, e tutte le vittime della strada. A loro è stata dedicata la targa che è stata scoperta da Luca Menesini, sindaco di Capannori, Damiana Barsotti dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada, don Damiano Pacini, parroco del paese, Luca Sangiorgio, direttore dell’Aci di Lucca, Gioia Giuliani, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Camigliano, suor Gloriosa della Congregazione Missionaria Sorelle di Santa Gemma e dalla famiglia di Michael Petrini. Erano presenti anche assessori, consiglieri comunali, rappresentanti della polizia municipale di Capannori e della polizia stradale di Lucca e alunni e insegnanti della scuola primaria ma soprattutto amici, conoscenti e paesani. La Filarmonica “Giacomo Puccini” di Segromigno in Monte ha invece eseguito alcuni brani.

L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada istituita lo scorso dicembre dal Parlamento e della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada.

Il sindaco Luca Menesini nel corso del proprio intervento ha sottolineato come l’occasione della scopertura della targa deve essere un momento per far riflettere tutti quanti sulla necessità di avere comportamenti responsabili quando si è utenti della strada. A questo scopo l’amministrazione comunale, con il coinvolgimento di alcune associazioni, ha avviato una campagna per sensibilizzare la popolazione a non usare lo smartphone mentre si guida, a limitare la velocità al volante e a usare giubbotti riflettenti e caschetto mentre si va in bicicletta.

La cerimonia si è conclusa con gli alunni della primaria di Segromigno in Piano che hanno lanciato palloncini in cielo per ricordare Michael.

Fonte: Comune di Capannori Ufficio Stampa

