A 40 anni dalla nascita di 'Radio Libera Gambassi' una serata 'revival'

“Chiedi chi erano i Beatles”, parafrasando un brano famosissimo degli Stadio potremmo chiedere ai giovani di oggi: “Conoscete Radio Libera Gambassi?”, vi diranno sicuramente di no, oppure al massimo che ne hanno sentito parlare dai loro genitori.

Nel 1978 iniziarono le trasmissioni di questa emittente Gambassina, che per oltre 10 anni è stata molto seguita nella Valdelsa e non solo, in tempi in cui le radio erano davvero libere.

A distanza di 40 anni dalla nascita, alcuni membri dello staff si sono ritrovati creando un gruppo FB: “Quelli di RLG”, sì perché la Radio era conosciuta con questa sigla e il gruppo da subito ha ottenuto un buon numero di iscritti e sulla pagina, dove chiunque si può iscrivere, si possono postare video con canzoni, foto, altri documenti dell’epoca e non solo, sempre rimanendo esclusivamente nell’argomento.

Per festeggiare il quarantennale dalla nascita, venerdì 16 novembre presso il Fionn Mac Cool a Certaldo si è svolta una serata a tema organizzata dallo stesso staff, dal titolo; “Happy Birthday RLG”, ripercorrendo con una iniziale crono storia, i momenti più significativi di questa esperienza.

Sullo schermo gigante sono stati proiettati alcuni video montati con foto riguardanti non solo la Radio, ma anche materiale riguardante la Valdelsa e immagini sempre legate all’epoca.

Foto di squadre calcistiche, feste di Paese, foto del Katinka e Gattopardo, per poi passare alle Automobili, serie TV e altri “cimeli, il tutto sotto gli occhi interessati e divertiti dei tantissimi presenti nel locale.

C’è stato un momento molto emozionante quando sono stati ricordati alcuni amici che non ci sono più, salutati con un lungo e sentito applauso.

Sul palco si sono esibiti alcuni bravissimi artisti dell’associazione IN-CANTO e GRG La Badia di Colle Val D’Elsa, che hanno interpretato dal vivo sei grandi successi di quegli anni.

A rendere la manifestazione ancora più prestigiosa, i videomessaggi di vari artisti che sono sicuramente tuttora un punto di forza dell’Italo Disco, nomi importanti come: Raffaele Fiume, Ryan Paris, Jimmy Mc Foy,

Vince ”Scotch” Lancini, Miki Chieregato, , Anita Campagnolo (Italo new Sin), Wish Key e P.Lion.

Dal Mexico sono giunti i saluti di Santiago Prado del “King & Fashion Team, dall’Ungheria invece quelli di “Electro Potato”, il DJ/Musicista e produttore, che ha realizzato il Remix di “Sexy Lady” (Edy Band/Graziano Capezzòli), brano riproposto nel corso della serata.

La regia di tutto lo spettacolo è stata affidata a Mimmo Buttacavoli dello “Start Recording Studio”.

Dopo i saluti finali, (con molti occhi lucidi), si sono susseguiti alcuni DJ Set con l’immancabile Italo Disco.

Per chi ha vissuto “RLG” direttamente e non, questa serata è stata l’occasione per rievocare piacevolmente un momento importante e indelebile, quello degli anni 80, anni bellissimi che sicuramente non torneranno più, ma che nel cuore di chi li ha vissuti resteranno una pietra miliare.

