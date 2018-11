Il Ponsacco batte il Tuttocuio e si prende il primo posto

Poteva essere l'allungo sulla inseguitrice Ponsacco, ma adesso il Tuttocuoio non è più al comando della classifica in solitaria. Nella 13esima giornata del gruppo E della Serie D il Ponsacco batte i neroverdi per 1-0 in casa, raggiungendoli a quota 28 punti e consolidando la serie di risultati positivi. La rete decisiva arriva al '20 con Doveri. Il GhiviBorgo con la vittoria per 4-1 sul Real Forte Querceta va a -1 dalla vetta. Nella prossima partita il Tuttocuio dovrà vedersela con Prato.

