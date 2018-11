Bocconi avvelenati nelle campagne di Montespertoli: muore un cane

Avevano portato a caccia il loro cane 'Stellina' nelle campagne di Montespertoli, nei pressi di via San Piero in Mercato, ma poco dopo hanno dovuto assistere alla morte del loro animale domestico per colpa di un boccone avvelenato.

È accaduto ieri mattina. A lanciare l'allarme sono stati i proprietari. Appena il boccone è stato ingerito il cane ha iniziato a sentirsi male. Immediata la corsa dal veterinario che però non ha potuto far più niente. Il fatto verrà denunciato alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Non è chiaro se nella zona siano presenti altri bocconi, né chi abbia potuto lasciarli.

Tutte le notizie di Montespertoli