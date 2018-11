Furto con spaccata in via Roma: denunciati due giovani

La polizia di Empoli è riuscita a risalire ai responsabili del furto avvenuto lo scorso 7 novembre ai danni di un negozio di abbigliamento di via Roma. I ladri avevano sfondato la vetrata con un grosso sasso, poi una volta all'interno hanno portato via 300 euro dal fondo cassa.

Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza gli uomini del Commissariato guidato dal dirigente Francesco Zunino sono riusciti a identificare due persone: si tratta di J.E., un cittadino georgiano già noto al Commissariato perché ritenuto responsabile di altri reati contro il patrimonio e C.G., 19 anni, di Poggibonsi.

Quest'ultimo non era stato identificato in un primo momento, ma ad incastrarlo le ferite che si era procurato durante il furto: la polizia lo ha fermato per un controllo in via Del Giglio perché aveva caratteristiche fisiche compatibili con quelle viste nelle immagini delle telecamere, quindi sono state accertate le ferite alla mano. È stato denunciato a piede libero per furto aggravato e nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare a Empoli per 3 anni.

