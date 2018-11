Il Gialloblu Castelfiorentino travolto da Campi Bisenzio: finisce 67-101

Contro la corazzata Campi Bisenzio il Gialloblu Castelfiorentino si arrende 67-101.

Resta aperto fino all’intervallo il match tra Gialloblu Castelfiorentino e Pallacanestro Campi: poi gli ospiti scappano via e la partita si chiude ben prima della sirena. Così Campi espugna il PalaBetti per 67-101 portando a casa la nona giornata del campionato di serie D.

Che sarebbe stata dura, durissima, era pronosticato: contro la seconda forza del campionato, nonchè squadra indubbiamente tra le più attrezzate dell’intera serie D, ai ragazzi di Francesco Ferazzi sarebbe servita la serata perfetta. Ma quel che più rammarica è che i gialloblu riescono realmente a tenere il passo di una delle big fino al riposo lungo; poi, apparentemente senza motivo, nella ripresa decidono di mollare, e Campi ne approfitta e ringrazia.

Buonissimo l’avvio della truppa castellana che impatta con l’atteggiamento giusto e rende la vita dura agli ospiti, tanto che la prima frazione scorre via in sostanziale equilibrio (20-25). Nel secondo quarto Campi prende qualche lunghezza di vantaggio, ma il Gialloblu è sempre lì e tiene il passo mantenendosi in scia (41-51 al 20′). Una buona prima parte di gara che avrebbe fatto presagire un rientro in campo con il coltello tra i denti: ed invece no, si spegne la luce. Sponda Gialloblu il canestro diviene un miraggio, ma soprattutto la difesa lascia troppi margini di manovra a Campi: così basta un parziale iniziale in favore degli ospiti che i ragazzi di Ferazzi mollano definitivamente la presa. E mollare davanti ad una squadra come quella è letale. Così il break della terza frazione è da paura (7-32) e di fatto al 30′ la sfida è ormai chiusa (48-83). Nell’ultima frazione Campi gioca per il “100”, e il Gialloblu non può far altro che rincorrere.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALL. CAMPI BISENZIO 67-101

Parziali: 20-25; 41-51 (21-26); 48-83 (7-32); 67-101 (19-18)

Tabellino: Tavarez 13, Ticciati 24, Iserani 5, Sollazzi 7, Mugnaini 4, Turini 10, Ciampolini 2, Pratelli 2, Buti, Mancini, Chiarugi, Talluri. All. Ferazzi. Ass. Corbinelli.

Arbitri: Mannucci di Rosignano, Pastorelli di San Vincenzo.

