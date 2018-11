La leghista Ghiribelli candidata sindaco, FdI: "Serve candidato unitario"

Il Direttivo Provinciale e i dirigenti locali di Fratelli d'Italia, apprendono tramite i giornali della candidatura a Sindaco della leghista Monica Ghiribelli.

A nostro avviso sarebbe stato più opportuno un tavolo di confronto tra tutte le forze politiche per far emergere un nominativo di concerto. Non escludiamo a priori il nome di Monica Ghiribelli ma siamo contrari a fughe in avanti premature a 8 mesi di distanza dal voto.

Castelfranco è un comune contendibile che può essere finalmente liberato dai tanti anni di malgoverno PD che lo hanno segnato. Per far ciò è necessaria l’unione di tutte le forze alternative all’attuale compagine governativa e tutti gli attori di questa unione debbono essere egualmente considerati nella scelta del candidato sindaco, al fine di evitare fratture insanabili che già in passato hanno portato alla sconfitta del centrodestra.

Fratelli d'Italia Castelfranco di Sotto

