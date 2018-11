La Timenet Empoli perde 3-1 ad Ancona

Il numero 17 non ha decisamente portato fortuna alla Timenet Empoli che ieri, in trasferta ad Ancona, è stata sconfitta 3-1 dall’Eurosped Conero NumanaBlu. Una performance, quella delle giallonere, al di sotto degli standard a cui aveva abituato società e supporters, contro una squadra che ha saputo far valere l’esperienza delle sue giocatrici sul campo del PalaSabbatini.

Le ragazze di coach Luigi Cantini sono sempre partite in vantaggio in tutti e quattro i set disputati, aggiudicandosi però soltanto il primo e non riuscendo, pur guadagnando svariate volte un significativo distacco rispetto alle avversarie, ad imporsi come avrebbe potuto fare. Solo nel set finale la battaglia si è davvero animata, ma è stato troppo tardi e le marchigiane, a un passo dalla vittoria, non hanno ceduto portandosi a casa i 3 punti che, in caso di verdetto opposto, avrebbero permesso alla Timenet Empoli di raggiungere la parte alta della classifica.

“Non ci sono scuse, loro hanno fatto la differenza in campo mostrandosi più brave di noi in tutto – ammette il capitano giallonero Lucrezia Buggiani – per cui posso dire che la classifica non rispecchia la qualità di quella squadra. Forse pensavamo di trovare avversarie più deboli. Siamo sempre partite in vantaggio ma ogni volta che loro si sono riprese, non so come mai, noi siamo rimaste contratte. Nei fondamentali non siamo state all’altezza, anche se l’errore più grande è stato quello di adeguarci al loro gioco, senza imporre il nostro. Lo prendo come un episodio isolato ma comunque importante: è stata la prova che è un Campionato tosto, in cui si può vincere e si può perdere con tutti. Per questo dovremo impegnarci ancora di più”.

Partita subito in vantaggio, la Timenet Empoli ha iniziato bene la partita lasciando pensare che il gioco scorresse a suo favore. Invece, la reazione delle atlete marchigiane non si è fatta attendere, mostrandosi molto insidiosa per le ospiti. Tuttavia, le giallo nere hanno resistito e alla fine hanno strappato la vittoria 22-25.

Nel secondo set l’Eurosped Conero si è fatta ancora più agguerrita e a quel punto, a fare la differenza in campo, è stata l’esperienza delle atlete padrone di casa. Le toscane, partite ancora in vantaggio, sono state prese in contropiede e non hanno saputo reagire alla rimonta avversaria, accusando un parziale di 19-13. Pur riuscendo a raggiungere il pareggio a quota 22 punti, le fila serrate della difesa marchigiana hanno vanificato ogni tentativo di attacco e così le giallo nere sono state sopraffatte 25-22.

Il terzo set vede una nuova partenza delle empolesi in vantaggio, ma la convinzione non è abbastanza o, almeno, non è pari a quella delle padrone di casa che non solo riescono a recuperare portandosi sul 9 pari, ma passano nettamente alla guida del gioco imponendosi prima con un parziale di 21-15 e poi nel finale con 25-22.

Per la Timenet Empoli il risultato di metà gara è uno choc rispetto alle aspettative iniziali ed è proprio nel quarto set, quando lo scontro diventa decisivo per le sorti di ambo le parti, che emergono le differenze in campo. La squadra marchigiana, che annovera tra le sue fila giocatrici di lunga esperienza, dimostra di sapere indovinare le debolezze avversarie, sia in attacco sia in difesa. Non solo. L’Eurosped Conero si rende anche protagonista di incredibili recuperi di palla e di una ricezione fortissima capace di resistere ad ogni assalto giallonero, mettendo poi fine al set e all’incontro per 25-23.

Un finale di partita, per la società empolese, inatteso e soprattutto deludente per le capacità inespresse della squadra che non ha mai saputo imporre il proprio gioco pur avendone, in più occasioni, la possibilità nel corso dell’incontro. Una formazione, insomma, che non si è rivelata all’altezza della situazione su tutti i fondamentali.

“A dimostrazione che in questo Campionato ogni partita deve essere affrontata con la dovuta attenzione e concentrazione, senza peccare di presunzione – commenta amareggiato il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – quella dell’incontro poteva essere una vittoria in grado di proiettarci nelle zone di alta classifica mentre, al contrario, si è trasformata in una sconfitta inattesa soprattutto per come è maturata. Mi aspetto una pronta e forte reazione della squadra nella prossima partita che giocheremo in casa. Sono del tutto convinto che le ragazze si riscatteranno con una prestazione eccellente in linea con le loro qualità indiscutibili. Il Campionato è ancora molto lungo, siamo appena agli inizi”.

La parola adesso passa al campo del PalAramini dove nel prossimo fine settimana le ragazze della Timenet Empoli se la vedranno con altre sfidanti marchigiane, quelle del Moncaro VTA Moie.

TABELLINO:

TIMENET EMPOLI: Alderighi, Lavorenti ,4 Buggiani 18, Genova (L), Gili, 1, Kosareva 17, Bruno 10, Cavalieri 4, Donati, Coppi 11.

EUROSPED CONERO NUMANABLU: Barzetti (L1), Alessandrini 16, Penna, Marcelletti 1, Giuliodori 12, Canonico 16, Bellucci 3, Rapisarda 3, Brutti (L2), Giombini 17, Malatesta, Vescovi.

Arbitri: Fabrizio Giulietti e Andrea Galteri Perugia

Fonte: Ufficio Stampa

