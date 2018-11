L'Abc Castelfiorentino Under 16 si arrende nel derby casalingo: passa il Biancorosso Empoli 44-86

Contro il Biancorosso Empoli, ad oggi ancora imbattuto, non arriva l’acuto per i ragazzi di Giacomo Piccini che tra le mura di casa si arrendono per 44-86.

Gara tutta in salita quella dei gialloblu costretti ad inseguire fin dalla prima frazione: al 10′, infatti, il tabellone segna 14-25. Non va meglioil secondo parziale, tanto che i cugini empolesi scappano già al riposo lungo: 24-50 all’intervallo. Al rientro è una corsa per cercare di rendere meno amara la sconfitta, ma gli ospiti continuano a spingere sull’acceleratore e al 30′ la sfida è ormai irrecuperabile: 33-70. Così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 44-86

Parziali: 14-25, 10-25, 9-20, 11-16

Tabellino: Giotti 16, Zaadar 2, La Rosa 6, Barlabà 2, Cetti 5, Campinoti 8, Talluri 5, Fulignati, Montagnani, Coulibaly, Paciscopi, Arrighi. All. Piccini. Ass. Cantini.

