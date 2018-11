L'Use Computer Gross cade nel derby con Blukart San Miniato

Dopo un lungo testa a testa, si decide sugli episodi l'atteso derby fra Use Computer e Blukart San Miniato e tutti o quasi sono contro i biancorossi che perdono così 71-75 incassando la terza sconfitta consecutiva. Dal punto di vista tecnico ed emotivo, sulla gara pesa come un macigno la decisione arbitrale che, a poco meno di 6 minuti dalla sirena, toglie di scena il leader della squadra, Gabriele Giarelli.

L'ala biancorossa commette il suo quarto fallo e, dopo il fischio, allunga una mano e tocca da dietro l'avversario vedendosi così fischiato il quinto (fallo antisportivo) fra le proteste generali e della panchina che, pochi minuti prima, era stata sanzionata con un fallo tecnico. E' un duro colpo per la Computer Gross che comunque lotta e reagisce rialzando la testa nel finale con un grande Sesoldi quando la gara pareva ormai andata, anche se alla fine questo serve a ben poco se non a lasciare la sensazione di una squadra a cui va dato il merito di aver lottato per tutti e 40 i minuti al massimo delle proprie possibilità. Così come i meriti vanno a San Miniato che vince una partita sicuramente non facile dimostrando di non essere per caso lassù in classifica.

Il Pala Sammontana è pieno come ai bei tempi e le squadre in campo non tradiscono le attese della vigilia. La gara viaggia in equilbirio per la prima parte, con i biancorossi che provano ad allungare con la tripla di Sesoldi (9-4) e, subito dopo, con un'altra bomba dell'ex Perin: 12-4. La Blukart si riavvicina con Trentin e Preti ed al primo riposo siamo 16-16. La seconda frazione vede piano piano i biancorossi allungare fino a toccare il 35-25 che, al riposo lungo, diventa 35-27. In campo torna un Sam Miniato più brillante che, dopo il canestro in avvio di Giarelli, si riavvicina con Mazzucchelli, Preti e Trentin fino al 37-36. L'Use riallunga un po', ma si ha la sensazione che gli ospiti abbiano una faccia diversa. Al 30' siamo 51-49 con 22 punti subiti nel parziale dai biancorossi. Tre liberi di Mazzucchelli riportano la Bulkart sul 58-57 ma subito Corbinelli e Giannini dalla lunga riallargano la forbice fino al 63-57.

E siamo al momento del doppio fallo di Giarelli a cui la Computer Gross, seppur in difficoltà, cerca comunque di reagire, ma da qui in poi gli ospiti sbaglieranno davvero poco. Benites gioca una gran partita e il sorpasso arriva sul 63-64 e subito dopo il 63-66 di Nasello. Sul 66-72 di Mazzucchelli a 90 secondi dalla sirena la gara pare decisa, ma Sesoldi non la pensa così e mette prima la bomba del 69-72 e poi recupera una palla che, in contropiede, trasforma nel 71-72 a poco meno di 1 minuto dalla sirena. Qui c'è l'azione più importante della gara con la palla che, dopo aver girato bene nelle mani dei giocatori di San Miniato, arriva a Lasagni che, libero, piazza la bomba finale del 71-75. Vince San Miniato, ora l'Use Computer Gross è attesa dalla doppia trasferta di Cecina e Montecatini.

71-75

USE COMPUTER GROSS

Giarelli 21 (6/10, 0/0), Sesoldi 13 (3/4, 2/3), Giannini 8 (1/3, 2/5), Stefanini 8 (2/4, 0/0), Raffaelli 7 (1/10, 1/5), Botteghi 5 (1/4, 0/0), Corbinelli 5 (1/1, 1/3), Perin 4 (0/1, 1/1), Antonini 0 (0/0, 0/2), Landi ne, Calugi ne, Falaschi ne. All. Bassi (ass. Mazzoni/Valentino)

CREDIT AGRICOLE BLUKART SAN MINIATO

Benites 17 (2/3, 1/6), Mazzucchelli 14 (3/7, 0/0), Preti 12 (2/6, 1/3), Lasagni 9 (3/6, 1/4), Trentin 9 (3/4, 1/1), Nasello 8 (4/8, 0/1), Capozio 4 (1/4, 0/0), Neri 2 (1/2, 0/0), Magini (0/0, 0/1), Apuzzo (0/1, 0/0), Ciano ne, Elia Daini Palesi ne. All. Barsotti (ass. Carlotti/Ierardi)

Parziali: 16-16, 35-27 (19-11), 51-49 (16-22), 71-75 (20-26)

Arbitri: Nonna Donato di Milano e Bavera di Desio

