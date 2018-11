Manovre salvavita su un bambino, in tanti al corso della Pubblica Assistenza

Con estremo entusiasmo, comunichiamo un' affluenza senza precedenti per l'evento che si è svolto nei locali della nostra sede, nel pomeriggio di Sabato 17 Novembre, sul tema della prevenzione contro l'ostruzione da corpo estraneo nel bambino, e le manovre base di disostruzione, che ogni genitore è bene che conosca, in quanto molte evidenze scientifiche dimostrano come i primi minuti dall'intervento siano fatali per la vita o meno del bambino. All'incontro erano presenti circa 35 persone, che dopo un introduzione teorica, hanno attuato le manovre salvavita su un manichino. Il corso è stato tenuto dal responsabile formazione della nostra associazione, coadiuvato da altri due formatori Regionali.

Chiunque fosse interessato alle modalità di svolgimento di questi corsi può contattarci su i nostri canali social, o con una mail: info@pamontopoli.it

Fonte: Pubblica Assistenza Montopoli in Val d'Arno