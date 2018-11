Omicidio di Montopoli, l'assassino ha sparato 10 colpi

Danny Scotto, il 27enne che ha confessato l'omicidio di Giuseppe Marchesano, avrebbe sparato ben 10 colpi per uccidere l'amico. A raccontarlo è stato lo stesso Scotto davanti al Gip nel corso dell'udienza di convalida del fermo. Il 27enne di Chiesina Uzzanese, al termine di una lite, avrebbe prima svuotato il caricatore sull'amico fermo sul divano, poi ricaricato l'arma per sparare gli ultimi tre colpi. Il giorno dopo si sarebbe recato al poligono di Montecatini Terme per crearsi un alibi.

Emergono anche nuovi dettagli sulle motivazioni del gesto: Scotto, che conosceva la vittima dai tempi della scuola, temeva che l'amico si stesse allontanando da lui. Infatti Marchesano nell'ultimo anno e mezzo, ritenendo quella relazione troppo morbosa, aveva iniziato a limitare gli incontri. Sembra che negli ultimi tempi Scotto stesse anche contattando vecchi amici di scuola a cui diceva di voler organizzare una cena di classe.

Continuano le indagini per ottenere ulteriori dettagli su quanto accaduto. Intanto la salma resta ancora a disposizione della Procura per concludere gli accertamenti necessari.

