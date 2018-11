Pellegrinaggio di Pace in Terra Santa: in 80 partono con il Movimento Shalom

Un itinerario originale pensato appositamente per Shalom. Non un semplice pellegrinaggio, ma un percorso alle radici della fede . Una proposta unica di incontro con la straordinaria terra che ha dato origine alla nostra cultura e alla nostra religione. Sono previsti momenti di incontro speciali con le comunità cristiane locali, il Sindaco di Betlemme e il Patriarca Latino. Accompagneranno il viaggio don Andrea Cristiani e don Donato Agostinelli, rispettivamente fondatore e assistente generale di Shalom. Parteciperanno anche il neo presidente del Movimento Vieri Martini, il Sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e Ezio Castellani noto imprenditore conciario e attualmente membro del Consiglio di amministrazione Unic ( Unione Nazionale industria conciaria)

Da pellegrini e viaggiatori curiosi, accanto alla visita dei luoghi più celebri, i partecipanti approfondiranno la conoscenza dei paesi attraversati visitando paesaggi e percorsi che non vengono toccati dagli itinerari classici e al contempo acquisiranno la consapevolezza del valore del nostro viaggio incontrando le comunità locali e vivendone le tradizioni, il pensiero, la fede e le piccole grandi storie che le rendono così attraenti. Un filo rosso condurrà i pellegrini: l’attenzione e l’incontro non solo con le comunità cristiane ma anche con quella musulmana e quella ebraica per portare il messaggio di riconciliazione e di convivenza tipico di Shalom.

Si seguito il programma:

Primo giorno: ROMA FCO/TEL AVIV/GALILEA

Partenza da Fucecchio, Piazza Aldo Moro, alle ore 04,00 con pullman G.T. per Roma (non compreso nella quota del viaggio)

Arrivo a Roma Fiumicino, disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza per Tel Aviv con volo di linea Ryanair.

Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea.

Arrivo in serata a Nazareth o Tiberiade, sistemazione nelle camere riservate. S. Messa. Cena e pernottamento.

Secondo giorno: NAZARETH e MONTE TABOR

Pensione completa.

Mattinata dedicata alla visita di Nazareth:

La Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa di S. Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana della Madonna. Nel pomeriggio escursione al Monte Tabor (Basilica della Trasfigurazione) e sosta a Cana, località che ricorda il primo miracolo di Gesù.

Terzo giorno: LAGO DI TIBERIADE/GIUDEA

Pensione completa. Visita dei luoghi cruciali della predicazione di Gesù attorno al Lago di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la Sinagoga e gli Scavi archeologici. Arrivo in serata a Betlemme e sistemazione nelle camere riservate.

Quarto giorno: BETLEMME E GERUSALEMME

Pensione completa. In mattinata visita di Betlemme con il campo dei pastori e la Basilica della Natività. Nel primo pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e inizio delle visite: il Monte degli Ulivi, l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater, Dominus Flevit, l’Orto degli Ulivi e la Basilica dell’Agonia.

Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Quinto giorno: GERUSALEMME

Pensione completa.

Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: il Monte Sion con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto.

Pranzo in ristorante.

Visita del Santo Sepolcro e passeggiata a piedi nella Città Vecchia.

Sesto giorno: QUMRAN – MASADA – MAR MORTO

Pensione completa.

Giornata di escursione nel deserto di Giuda. Visita di Qumran, dove furono rinvenuti i “Rotoli del Mar Morto” e di Masada l’inespugnabile fortezza costruita da Erode il Grande. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Rientro i Hotel, cena e pernottamento.

Ultimo giorno: EIN KAREM – TELAVIV – ROMA FCO

Prima colazione.

In mattinata visita di Ein Karem. Al termine trasferimento in aeroporto e rientro con volo di linea Easyjet

