I presepi viventi sfilano a San Miniato

Il Natale arriva a San Miniato con il Corteo della Natività che si è tenuto ieri pomeriggio, sabato 17 novembre, con quattordici presepi viventi che hanno sfilato per la città. L'iniziativa, unica in Italia, è stata proposta da Terre di Presepi. Nella mattinata si è tenuta invece la presentazione nazionale delle proposte presepiali di più di cento città italiane che sono in rete tra loro e che nei giorni natalizi muovono nell'insieme più di un milione di visitatori.

Attesi circa quattrocento figuranti dei presepi viventi di San Miniato Basso, Ruota, Ghivizzano, Equi Terme, Badia San Savino, Londa, Casciana Terme, Legoli, Casola, Monteleone d'Orvieto e Pescia. Ad essi si aggiungono i gruppi degli sbandieratori e Musici di San Lazzaro e di Porta Caracosta a Cerreto Guidi, il gruppo Bruscello che eseguirà canti della tradizione natalizia. Sfileranno anche i presepisti con i personaggi più simbolici del loro presepe.

Le foto di Gianni Mattonai per gonews.it