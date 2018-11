Il Rotary Club incontra il presidente di Confedilizia Barbara Gambini

Nella cornice già natalizia di Villa Sonnino, a San Miniato, il RC Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, presieduto dall'Avv. Giulia Flagiello, si è riunito dando la parola alla presidentessa di Confedilizia Pisa, l'Avv. Barbara Gambini.

Dopo i precedenti incontri di questo autunno che hanno dato ampio spazio al tema dell'amicizia rotariana, al servizio anche della lotta per la polio, delle donne e di alcune tematiche di grande attualità come quella della cucina come nuova forma d'arte, il mese di novembre è iniziato con una conviviale dal tono economico-giuridico.

Ospite della serata, che ha visto anche la graditissima partecipazione dell'assistente del governatore Avv. Giacomo Gazzarri, l'avv. Barbara Gambini presidente di Confedilizia Pisa.

L'avv. Gambini ha esposto a tutti i soc i e gli amici presenti la nascita di questa associazione nella realtà Pisa, fondata da suo padre, e quale sia nel concreto la sua attività.

Confedilizia è un'associazione non politica che da anni si fa promotrice di numerose azioni a favore della proprietà immobiliare. La stessa opera a Pisa dal 1947ed è realtà conosciuta e radicata nel territorio, riconosciuta dal mondo politico e dalla Pubblica Amministrazone., indiscusso punto di riferimento per tutte le questioni inerenti la casa e gli immobili in genere: affitti, compravendite, condominio, tasse, catasto ect..

L'associazione di Pisa aderisce alla Confedilizia Nazionale che ha oltre 200 sedi articolate su tutto il territorio nazionale ed oggi più che mai cerca di tutelare la proprietà immobiliare proponendo azioni a difesa del risparmio e dell'edilizia come il blocco dell'affidamento del catasto ai Comuni, l'introduzione di una cedolare secca per la tassazione separata dei redditi da fabbricati e tante altre iniziative e battaglie portate avanti fruttuosamente.

L'avv. Gambini ha arricchito la presentazione con la sua esperienza personale, essendo la sua famiglia da sempre strettamente intrecciata con la vita dell'associazione pisana.

Valentina Fognani, consigliera e responsabile delle Comunicazioni per l'a.r. 2018/2019.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto

