Terribile incidente sull'A12: c'è un ferito grave

Terribile incidente sulla A12 nei pressi di Torretta Vecchia, a pochi km dal casello di Collesalvetti. Lo socntro ha riguardato due auto, una delle quali si è letteralmente incastrata contro il guard rail. La conducente di quest'ultima, una donna, sarebbe grave: dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Cecina, è stata portata con l'elisoccorso Pegaso in ospedale. Al momento non si conoscono i dettagli delle sue condizioni.

Sul posto la polizia stradale. Il traffico è stato interrotto alla circolazione per circa 30 minuti per consentire le fasi di soccorso. Infine si è provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture incidentate.

