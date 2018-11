A Toscana Tech il lancio di una nuova iniziativa sull'attrattività

Non solo ricerca, innovazioni in mostra e la rivoluzione dell'industria 4.0. A Toscana Tech, la due giorni della Toscana tecnologica voluta e promossa dalla Regione e che si apre domani al Palazzo dei Congressi Villa Vittoria a Firenze, si parlerà anche di attrazione di investimenti.

L'appuntamento in questo caso è il secondo giorno, il 20 novembre 2018, con un evento ad invito riservato ai rappresentanti delle aziende multinazionali insediate in Toscana e agli intermediari coinvolti nell'attrarre o riportare da fuori Toscana attività e capitali da impiegare nell'economia della regione.

All'evento, in programma dalle 10 alle 12.30 del 20 novembre, interverrà il presidente della Toscana Enrico Rossi. Sue saranno le conclusioni, a cui seguirà poi al termine un incontro con i giornalisti.

Nell'occasione sarà lanciata una nuova iniziativa legata all'attrazione degli investimenti.

Prima, nel corso della mattina, saranno passati in rassegna i punti di forza della Toscana: posizione e logistica in alcuni casi, l'esser baricentrica rispetto al Mediterraneo intero, la bravura a volte delle tante piccole e medie aziende o le università e i ricercatori universitari. Tutti motivi che in più occasioni hanno convito gli investitori. Ma si discuterà naturalmente anche di come rendere i territori ancora di più attrattivi.

La Regione Toscana ha messo in campo fin dal 2010 e rafforzato nel 2016 un ufficio e una struttura interna, che fa capo direttamente alla presidenza della Regione, il cui compito è proprio quello di dare risposte veloci, risolvere i problemi e diventare un punto di riferimento per chi in Toscana vuole investire, per chi vuole crescere e chi vuole venire, aiutando gli uni e gli altri a farsi strada nella ragnatela della burocrazia. E la prima risposta che un investitore cerca è propria la certezza di riferimenti e la certezza dei tempi. Una ricetta in fondo semplice, ma efficace.

