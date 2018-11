Incendio in appartamento: due intossicati

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 nel comune di Prato, in Via Marino, in località Le Fontanelle, per un incendio di un appartamento disposto su due livelli che ha interessato la mansarda dell'abitazione.

Sono state portate in salvo due persone, un uomo e una donna rimaste intossicate dal fumo e affidati al personale sanitario del 118 che li ha trasportato in ospedale per accertamenti.

L’incendio è stato domato in breve tempo ed è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. Le cause sono in fase di accertamento.

