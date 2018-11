Il tartufo 'eccellenza' italiana: conviviale dell'Accademia italiana della Cucina a San Miniato

La prossima conviviale della Accademia italiana della Cucina, delegazione di Empoli, presieduta dal Prof. Massimo Vincenzini, avrà luogo il 21 Novembre a San Miniato, presso il ristorante Miravalle, chef Paolo Fiaschi e vedrà protagonista assoluto il tartufo bianco di San Miniato, in contemporanea con la 48^ Mostra Mercato Nazionale.

Il simposiarca della serata, l'Ing. Alessandro Scappini, ha concordato insieme allo chef un menu’ che consenta di apprezzare le differenze gustative tra il pregiato tartufo bianco ed il più comune tartufo scorzone. Allo scopo di far conoscere più compiutamente questa pregiata ed apprezzatissima eccellenza del nostro territorio, la Delegazione di Empoli ha organizzato, a partire dalle ore 19, in una sala adiacente al ristorante, un incontro “didattico”, ove si potranno acquisire informazioni sulla natura del tartufo bianco, sulla sua storia tra le colline san-miniatesi, sui luoghi dove cercarlo, su come poterlo riconoscere e su come poterlo utilizzare in cucina.

Fondata da Orio Vergani nel1953, l'Accademia Italiana della Cucina è un'istituzione culturale della Repubblica Italiana che ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana come espressione di cultura, di costume, di civiltà e di scienza.

Perché la cucina è parte fondamentale della nostra identità ed è patrimonio che entra in tutte le dinamiche della nostra vita, scoprirla e diffonderla, permette di ricongiungerci alla nostra storia, di riallacciare quei legami perduti con le nostre tradizioni e di contribuire alla valorizzazione del nostro territorio.

Fonte: Uffici Stampa

