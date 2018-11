Concerti della Liuteria Toscana, appuntamento con Amitié Quartet

Violino e violoncello furono realizzati nell’Ottocento da Luigi Cavallini. Quasi un secolo dopo fu il figlio Ettore Cavallini a plasmare viola e secondo violino, completando un quartetto d’archi che ben rappresenta il patrimonio liutario della Toscana.

Strumenti straordinari che potremo ascoltare mercoledì 21 novembre all’Auditorium FCRF di Firenze (ore 21), per mano dell’Amitié Quartet, nell’ambito del festival I Concerti della Liuteria Toscana.

Nato da una costola dell’Orchestra da Camera Fiorentina, l’Amitié Quartet allinea i violinisti Marco Lorenzini e Claudio Freducci, Sabrina Giuliani alla viola e Iacopo Luciani al violoncello.

Al centro della serata il “Quartetto per archi n. 17 K 458” che Wolfgang Amadeus Mozart compose a Vienna nel 1784: quarto dei sei quartetti dedicati a Haydn – anche se in questo caso non mancano riferimenti a Schubert - porta il nomignolo "La caccia", per il ritmo binario composto che, in apertura, richiama scenari venatori.

Completa il programma il “Quartetto per archi” di Marco Lorenzini.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze