Droga, due giovani denunciati per detenzione

A Pistoia nella serata di sabato, sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 18enne e un 19enne entrambi del luogo e già noti alle forze di polizia. Il primo è stato sorpreso all’interno dei giardini pubblici di Piazza della Resistenza con una quarantina di grammi fra marijuana e hashish nascosti negli slip. Nell’abitazione del giovane, successivamente perquisita, è stato trovato l’occorrente per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Il secondo giovane, trovato anch’esso nella stessa zona, aveva nascoste fra gli indumenti e nella camera da letto della sua abitazione una decina i dosi fra hashish e marijuana.

Nella serata di ieri in via delle Mura Urbane è stato sorpreso un pregiudicato 50enne del luogo, a bordo di una bicicletta risultata rubata domenica pomeriggio ad un 48enne residente in Corso Fedi. Al 50enne è stato anche contestato il possesso di strumenti da scasso che sono stati sequestrati mentre a bici è stata restituita al legittimo proprietario.

Fonte: Carabinieri Pistoia

