Empoli Fc, arriva Iachini: i lettori di gonews preferivano Andreazzoli

L'esonero di Aurelio Andreazzoli e l'arrivo di Giuseppe Iachini continua a far discutere a Empoli. Iachini ha esordito una settimana fa e ha vinto contro l'Udinese, mentre pochi giorni dopo Andreazzoli si è preso il premio Panchina d'Argento.

Il sondaggio di gonews.it verteva proprio su questo avvicendamento: meglio tenere Andreazzoli o prendere Iachini? Per l'allenatore marchigiano non hanno votato in molti, nonostante la vittoria alla prima panchina solo il 24.35% crede sia una scelta giusta; il 75.65% invece preferisce Andreazzoli.

