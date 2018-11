Erp, Ceccarelli: "Non rincorriamo la destra, la proposta di riforma è efficiente"

"Invito chi ci accusa di aver fatto una legge che rincorre la destra a leggere il testo della nostra proposta di riforma della legge sull'edilizia residenziale pubblica con attenzione. La proposta di legge varata dalla Giunta punta a dare efficienza ed equità al sistema. Il nostro unico obiettivo è dare una casa a chi ne ha più bisogno, coniugando diritti, solidarietà e legalità", interviene così nel dibattito pubblico sul tema l'assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli a margine della giunta odierna. E puntualizza: "La Regione Toscana ha già assegnato 46,5 milioni - e altri 15 li assegnerà entro il dicembre 2018 - dei 100 milioni di euro impegnati nel triennio 2017/19. Ci apetteremmo la stessa attenzione dal livello nazionale".

"Il governo regionale vuol dare la casa a chi più ne ha bisogno e questo deve essere chiaro. Con la nostra legge si potranno cumulare anche più condizioni di disagio abitativo. Per questo abbiamo tolto la soglia di massimo 6 punti e non certo per punire nessuno. Anche il maggior punteggio che premia la 'residenza in Toscana', parametro già presente nella legge vigente, vale per chi da più anni abita, vive, lavora nella nostra regione e non solo per chi ci è nato. Le polemiche che dipingono la riforma Erp come un tentativo di inseguire la destra sono solo strumentali. Ora ci attendiamo che il Consiglio vari rapidamente la legge, con lo stesso spirito con cui la Giunta l'ha licenziata", ha concluso l'assessore Ceccarelli.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana