Fine della Grande Guerra, evento al 'Pacini' di Pescia

Importante iniziativa storico-culturale del comune di Pescia, che ha immediatamente trovato l’adesione dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese e Uzzano.

Mercoledi 21 Novembre 2018,a partire dalle ore 9, al teatro Pacini di Pescia arriva “La Grande Guerra, per non dimenticare”, progetto rivolto principalmente agli studenti degli istituti superiori ma aperto anche a tanti esponenti del mondo culturale, civile, sociale e alle autorità della zona.

“Si tratta di una manifestazione a cui pensiamo da tempo e che si riallaccia alle commemorazioni che abbiamo fatto nei mesi scorsi sugli eccidi della Seconda Guerra Mondiale e , in generale, per focalizzare la nostra attenzione nei confronti degli orrori della guerra e sulle violenze che purtroppo si verificano in ogni ambito- sostiene Oreste Giurlani, sindaco di Pescia e promotore dell’iniziativa-. Mi fa piacere che i miei colleghi di Buggiano, Chiesina Uzzanese e Uzzano abbiano colto l’importanza di una proposta di questo tipo e sono sicuro che al termine della mattinata tutti i partecipanti avranno avuto l’ulteriore opportunità di riflettere su temi purtroppo molto attuali come quelli che ci proponiamo di affrontare”.

Durante la mattinata ci saranno interventi di studiosi, canti e musiche dell’epoca, letture di giovani studenti e alla fine, davanti al teatro Pacini, verranno simbolicamente piantati due olivi. Questo il programma dettagliato dell’evento.

Pescia - Teatro “G. Pacini”

“La Grande Guerra – Per non dimenticare…”

Mercoledì 21 Novembre 2018 ore 9,00

Ore 9:00 arrivo delle Scuole e degli Ospiti - sistemazione

Ore 9:30 saluti istituzionali:

Dalle ore 10:30:

“Per non dimenticare….”

Intervento della Prof.ssa Carla Papini, Presidente Associazione “Amici di Pescia”

“Pinocchio di trincea”

Intervento del Dott. Pierfrancesco Bernacchi, Presidente Fondazione Nazionale "Carlo Collodi"

Letture degli studenti degli Istituti superiori di Pescia

Video e intervento del Prof. Giulio Palamidessi

Contributi canori e musicali ad intervallare i vari interventi

Corale "Valle dei Fiori "

Prof. G. Baglioni e la "Reverse Band"

Manolo Strimpelli

Ore 12,30 Piazza San Francesco (davanti al Teatro G. Pacini)

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, verranno messi a dimora due piante di olivo donate da Vivai Pietro Pacini di Pescia

