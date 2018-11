Geotermia, Bonafè (PD): "Inaccettabile togliere posti di lavoro"

“Tenendo conto che la produzione di energia geotermica si concentra in Toscana, la scelta del governo di eliminare gli incentivi per questo tipo di fonte rinnovabile appare come una vera e propria penalizzazione mirata, contro il nostro territorio, la sua industria d’eccellenza e i 3mila posti di lavoro impiegati. Ma amministratori e parlamentari toscani di Lega e Movimento 5 Stelle hanno una qualche voce in capitolo a Roma nei confronti delle scelte del loro stesso governo?”.

Così Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria regionale del PD toscano, che sta partecipando a Pomarance all’assemblea pubblica organizzata dal Partito Democratico dell’alta Val di Cecina contro il taglio degli incentivi alla geotermia, esclusi dal decreto interministeriale sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

“Chiediamo al governo il ripristino degli incentivi. E’ inaccettabile togliere finanziamenti che garantiscono i posti di lavoro e sviluppo per andare a investire nell’assistenzialismo per far fronte alla disoccupazione” conclude Bonafè.

Fonte: Ufficio stampa

