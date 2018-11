Giornata contro la violenza sulle donne: a Montelupo un film e un convegno

Nei primi 6 mesi del 2018, sono state uccise già 44 donne, il 30% in più rispetto lo stesso periodo del 2017.

Una situazione che quindi non solo non accenna a ridimensionarsi, ma peggiora di anno in anno ed è ulteriormente aggravata dal fatto che nella maggioranza dei casi i responsabili sono compagni, ex compagni, parenti.

In questo contesto diventa fondamentale un processo di sensibilizzazione delle donne, di rafforzamento della loro consapevolezza e di tutela della loro salute. Un ruolo centrale in tutto questo viene rivestito dai centri antiviolenza.

L’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino si è posta il problema su come e che cosa le istituzioni possono fare in quadro così critico.

«Il primo passo è stato quello (realizzato fra il 2017 e il 2018) di conoscere i bisogni e le esigenze delle donne; il secondo è quello di creare occasioni di incontro, confronto, opportunità che consentano a tutte le donne di “uscire fuori” dal loro mondo domestico; la terza è quella di una sensibilizzazione culturale attraverso molteplici linguaggi, il cinema prima di tutto ed infine abbiamo sostenuto la proposta che ci è arrivata dall’associazione “Il telaio delle idee” di organizzare un convegno formativo sul tema rivolto a operatori e professionisti che operano in ambito sociale, sanitario, educativo e giuridico. Solo muovendoci su più fronti e rafforzando la rete a livello territoriale possiamo sperare di avere un minimo risultato», afferma l’assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Marinella Chiti.

Sulla scorta di questo pensiero la prossima settimana a Montelupo Fiorentino sono previsti due diversi momenti.

Mercoledì 21 novembre alle ore 21.15 un’iniziativa promossa anche in collaborazione con il cinema Mignon che prevede la proiezione gratuita del film “Nome di donna”.

Il regista Marco Tullio Giordana che ha all’attivo pellicole come i Cento Passi, la Meglio Gioventù e Romanzo di una Strage questa volta si interessa al tema delle molestie sui luoghi di lavoro.

«Non è un film di denuncia, piuttosto una sorta di indagine sul fatto, sul sasso lanciato nello stagno, sulle conseguenze che ne derivano, sui cerchi che si allargano fino a lambire sponde anche molto lontane - spiega il regista Marco Tullio Giordana -. La gestazione è durata tre anni, nessuno sembrava interessato al progetto, ma sapevamo che raccontare tutto questo era un dovere. Poi, tutto è esploso, il rimosso collettivo ha finalmente tracimato gli argini».

La pellicola racconta di Nina (Cristiana Capotondi) che si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco. Che cela però un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri (Valerio Binasco) in una battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

Venerdì 23 novembre a partire dalle ore 9.00 si terrà presso la sala del Consiglio un convegno ideato dall’associazione “Il Telaio delle idee” e rivolto agli operatori del settore. Per tale evento sono stati richiesti crediti formativi per Avvocati e assistenti sociali.

I temi affrontati riguarderanno: il riconoscimento della violenza domestica, la presentazione del progetto “Sentinelle”, realizzato dalla Cooperativa Di Vittorio, gli strumenti di tutela delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, gli indicatori delle situazioni di rischio, gli interventi attuati nell’ambito del “codice rosa”, la tutela legale delle donne vittime di violenza.

Interverranno come relatori psicologi, avvocati, rappresentanti dei centri antiviolenza “Frida” e “Llith”, del Codice Rosa, della Rete Dafne e docenti universitari.

Il programma dettagliato e il link per l’iscrizione sono disponibili su Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-convegno-tickets-52352393418?aff=ebdssbeac)

Per informazioni e iscrizioni

Il telaio delle idee

Cell.:392 4266829

Fax.: 0571 519522

Sito: www.telaiodelleidee.it

Mail:

info@telaiodelleidee.it

segreteria@telaiodelleidee.it

simonetta.montinaro@telaiodelleidee.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

