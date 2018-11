Lo sport e la promozione della salute con Massimiliano Rosolino

Mercoledì 21 novembre, alle ore 15.30, in Aula magna del Rettorato, si terrà l'incontro "L'Europa, lo sport e la promozione della salute. Come migliorare e mantenersi in buona forma fino all'età avanzata".

Parteciperà all'iniziativa il nuotatore Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney nel 2000 e campione mondiale a Fukuoka nel 2001, quattordici volte campione europeo.

L'incontro pubblico ha lo scopo di sensibilizzare e informare sui benefici per la salute che comporta lo svolgimento di uno sport, o di un’attività fisica regolare. Interverranno medici e docenti universitari, nel quadro della promozione della salute a livello europeo.

L'iniziativa è promossa dallo sportello Europe Direct dell'Università di Siena.

Ulteriori informazioni a questa pagina web: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/incontro-leuropa-lo-sport-e-la-promozione-della-salute

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

