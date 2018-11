Lotta all'omofobia, Niccolai (FdI): "Propaganda Lgbt fuori dalle scuole"

La discussione della mozione presentata dal gruppo PD, avente ad oggetto "la lotta all'omofobia e sull'educazione alle diversità" ha rilevato il vero intento della mozione stessa. Il sottoscritto durante la discussione ha riportato i dati ufficiali dell'OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) istituito sin dall'anno 2010 presso il Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha raccolto nell'anno 2017 solo 13 segnalazioni relative a possibili atti discriminatori dovuti alla cosiddetta omofobia, con una incidenza del 13,7 % sulle segnalazioni totali. Dati che non sono stati minimamente confutati dalle minoranze. Parlare pertanto di omofobia come piaga sociale, costituisce una mera operazione di propaganda, orchestrata dalle associazioni LGBT per tentare di farsi parti attive del processo educativo e promuovere i loro particolari stili di vita.

L'educazione, come proclamato a chiare lettere dall'art. 30 della Costituzione, compete esclusivamente alle famiglie. Inaccettabile pertanto risultava la parte dispositiva della mozione, in particolare nella parte in cui si invitava il Sindaco e la Giunta "a farsi promotori, anche verso le scuole ed in collaborazione con le associazioni LGBT e le altre associazioni presenti sul territorio di progetti per la promozione e la diffusione di una cultura delle differenze". Libere queste associazioni, che tra l'altro si sono distinte qua a Pisa per la loro intolleranza ed anche per violente contestazioni contro pacifiche manifestazioni di pensiero - di fare tutta la loro propaganda e di svolgere le loro campagne di indottrinamento, ma al di fuori delle scuole.