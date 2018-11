Missione Salute, mezzi delle Misericordie benedetti per la Giornata dei Poveri

“Missione salute” pronti tre ambulatori mobili per sostenere ed aiutare i più deboli. Le Misericordie Italiane non si fermano e continuano la loro opera di sostegno ed aiuto al prossimo. Per arrivare sempre più vicino a chi è in difficoltà, sono stati inaugurati con la benedizione di Monsignor Rino Fisichella, in piazza San Pietro a Roma, venerdì scorso gli ambulatori mobili delle Misericordie per un progetto chiamato appunto “Missione salute”. Il varo degli automezzi è avvenuto durante la seconda “Giornata mondiale del Povero” voluta e sostenuta da Papa Francesco. Il progetto è stato possibile anche grazie ad un finanziamento del Ministero del Lavoro.

Si tratta di 3 mezzi attrezzati per visite mediche, analisi cliniche e screening per la prevenzione delle principali malattie, che faranno tappa in varie province d’Italia, con l’obiettivo di fornire cure ed aiuto a chi normalmente ha difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie.

L’idea di realizzare questo tipo di servizio alle Misericordie, è arrivata dallo stesso Papa Francesco, che l’anno scorso durante la prima “Giornata mondiale dei Poveri” ha deciso di allestire degli ambulatori mobili in Piazza San Piero per aiutare tutti coloro che non hanno le possibilità economiche per curarsi. Il Santo Padre è stato uno stimolo ad avviare un progetto di servizio che, in questo caso, potrà raggiungere ogni parte l’Italia.

Le Misericordie italiane sono particolarmente soddisfatte per la veloce realizzazione di questo progetto. La speranza è che Papa Francesco continui a fornire stimoli e provocazioni di questo tipo che il Movimento coglierà e renderà concreti.

Alla 'Missione Salute' aderisce anche la Misericordia di Empoli.

