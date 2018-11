Natale a Siena, nuovo calendario di appuntamenti

Ha la luce buona delle favole, il colore dei bei sogni “Il Natale a Siena”, il nuovissimo calendario di appuntamenti che dal 6 dicembre al 6 gennaio offrirà magia e divertimento in una delle più belle città italiane dove, per un intero mese, tante attrazioni e altrettanti spettacoli saranno capaci di far battere il cuore di grandi e piccini.

Il viaggio nelle emozioni comincerà dalla Fortezza Medicea le cui mura imponenti abbracceranno lo stupefacente “Regno di Babbo Natale”: qui, il simpatico vecchietto seduto sul suo trono, incontrerà il pubblico vestendo i suoi abiti più regali e mostrando a tutti la sua grande casa con lo studio, la camera, la cucina e naturalmente il suo ufficio frequentato dagli Elfi che smisteranno le letterine a lui indirizzate.

Tutto intorno sarà allestito il “villaggio incantato” con la stalla delle renne, il mondo dei balocchi, la regina dei ghiacci, il trucco delle meraviglie e la fabbrica del Natale, un universo abitato dai personaggi delle favole che usciranno dalle loro casette per giocare, parlare e offrire spettacoli ai bambini di ogni età, invitandoli a partecipare ai laboratori dove potranno dipingere, farsi truccare o imparare come si realizzano addobbi natalizi.

L’area dei Giardini della Lizza invece accoglierà “Il paese del divertimento” un parco giochi fitto di giostre e attrazioni quali la slitta-bruco, il jumping, l’autoscontro per bambini, il tiro all'orso. Non mancherà una torre panoramica che permetterà davvero di toccare il cielo sopra Siena con un dito.

Sempre ai Giardini della Lizza torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, appuntamento tanto amato e nella stessa area sarà allestito anche il Mercatino di Natale che proporrà una selezione di prodotti d’eccellenza.

Infine, uno speciale trenino di Natale collegherà le vie del centro storico piene di luci e meravigliose vetrine al Regno di Babbo Natale.

E i prossimi sabato 1 e domenica 2 dicembre, sarà un appuntamento ormai tradizionale e amatissimo come “Il Mercato nel Campo” ad annunciare e anticipare le atmosfere magiche de “Il Natale a Siena”. Due giorni in cui una delle piazze più belle del mondo torna alle sue origini medievali e rievoca il “mercato grande” proponendo i migliori prodotti della tradizione senese e alcune eccellenze provenienti da ogni parte d'Italia.

“Il Natale a Siena”, è un evento voluto dal Comune di Siena in collaborazione con Confesercenti Siena, Confcommercio Siena e con il patrocinio dalla Regione Toscana. Realizzazione e organizzazione Gieffe Due e Claridea 2.

Fonte: Ufficio stampa

