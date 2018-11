Nuove alberature in via Pagliucola

Da domani martedì 20 novembre prenderanno il via lavori di taglio degli alberi presenti che si sono ammalati. Saranno sostituiti da piante con fiori colorati più resistenti alle malattie, con caratteristiche che li rendono più adatti ai viali cittadini

Da domani martedì 20 novembre inizieranno i lavori di taglio degli alberi in via Pagliucola. Si tratta di una trentina di susini da fiore (prunus pissardi) che, da tempo ammalati, devono essere sostituiti con altre piante per motivi di incolumità pubblica e sicurezza stradale.

Il Comune ha pertanto deciso di sostituirli con alberi più resistenti che saranno ripiantumati, negli stessi punti degli alberi tagliati, nel mese di dicembre.

“Da tempo i cittadini attendevano questo intervento – dice l'assessore al verde Alessio Bartolomei - che, oltre a restituire la possibilità di camminare sul marciapiede, migliorerà anche l'estetica complessiva della via ed il colpo d'occhio per chi la percorre. Nei prossimi mesi proseguiremo con interventi analoghi anche in altre zone, come via Mazzini e via Veneto.

Le nuove piante sono Lagerstroemia indica, di vari colori (con fiori rosa, bianchi e rossi che fioriscono dal mese di maggio fino a ottobre). Questi alberi, alti circa due metri, oltre ad essere resistenti alle malattie, formano una ramificazione contenuta che va verso l'alto. Inoltre è una pianta che cresce lentamente adatta per i viali cittadini, le cui radici vanno in profondità non creando problemi all'asfalto.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

