Il professor Stephen Stahl ricevuto a Lucca da sindaco e prefetto

Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini assieme al Prefetto Maria Laura Simonetti hanno ricevuto a Palazzo Orsetti il prof. Stephen M. Stahl, illustre psichiatra e farmacologo ben noto alla comunità scientifica mondiale, che ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica nel campo della Psichiatria, della Farmacologia e delle Neuroscienze. Stahl ha percorso una brillante carriera universitaria e ricoperto prestigiosi incarichi di docenza presso la Stanford University, l’University of California (Los Angeles), l’Institute of Psychiatry (Londra) e l’Institute of Neurology (Londra), divenendo uno tra i più autorevoli esperti nella ricerca psicofarmacologica nel mondo. Il sindaco ha consegnato allo studioso la medaglia del Comune di Lucca.

Fonte: Ufficio stampa

