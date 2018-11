Scritte antisemite nel parco giochi di Bientina

Una stella di David, simbolo dell'ebraismo, usata per un'equazione che mette i brividi per la sua 'semplicità' morfologica: "✡=gas". È quanto è stato scritto con una bomboletta spray da ignoti su uno dei giochi del parco di via Caduti di Piavola a Bientina. La scritta è apparsa ieri.

Un episodio che riaccende il dibattito se episodi come questi (non così sporadici) siano considerabili 'una ragazzata' o qualcosa di più preoccupante a cui dovremmo fare attenzione. Certo, dietro questi gesti c'è senza ombre di dubbio una certa forma di insofferenza ai principi (politici, ma anche culturali) della democrazia, ma c'è anche un universo simbolico 'galvanizzante' che conferisce identità sociali distorte e che poco a che vedere con ideologie e credi politici.

Ciò che però spaventa di più della scritta apparsa a Bientina è il fatto che non si riferisca solo ad un credo politico e al 'terribile fascino estetico' che tutt'oggi purtroppo riscuote, ma celebra direttamente agli orrori della 'soluzione finale'. Dietro quella scritta c'è un preciso messaggio di odio e discriminazione, ci sono 6 milioni di morti. O semplicemente si tratta di razzismo o è totale mancanza di vergogna: in entrambi i casi dovremmo essere preoccupati.

