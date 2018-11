Rubavano carne dai supermercati: pedinati e denunciati dalla polizia

Sono stati pedinati dalla polizia fino ad un parcheggio di un supermercato di Prato dove hanno rubato numerose confezioni di carne. I ladri, due uomini e due donne di nazionalità peruviana, di età compresa tra i 23 e i 37 anni,erano partiti da Firenze.

Sono stati denunciati ieri dalla polizia per furto aggravato continuato in concorso. Secondo quanto accertato dagli agenti, prima di colpire a Prato avevano messo a segno un furto analogo in un supermercato di Agliana, portando via complessivamente circa 200 euro di carne. Sequestrate dalla polizia anche due borse schermate.

