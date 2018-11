Affittano casa a ventenni irregolari, denunciata una coppia di Montecatini

Due coniugi di origini marocchine, 36 l’uomo e 34 anni la donna, entrambi regolari e titolari di un’attività commerciale, sono stati denunciati dai carabinieri del Norm per avere affittato senza alcun contratto di locazione per trecento euro mensili, una stanza della propria abitazione di Montecatini a due 21enni di nazionalità albanese, clandestini. Questi ultimi, nei cui confronti sono state avviate le procedure finalizzate all’espulsione, sono stati a loro volta denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia. L’attività è scaturita nel corso di uno dei vari servizi preventivi sul territorio eseguiti nel fine settimana, nel corso del quale sono stati controllati i due clandestini.

Fonte: Comando provinciale carabinieri Pistoia

