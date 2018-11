Cane antidroga in piazza Leopoldo, trovati hashish e marijuana

Si allunga la lista dei successi di Piper. Il primo cane antidroga della Polizia Municipale in piazza Leopoldo ha scovato sostanze stupefacenti nascosti sotto terra e in una siepe.

L’intervento risale a ieri intorno alle 14. Piper era nei giardini di piazza Leopoldo con l’agente che lo accompagna e gli operatori della squadra antidroga quando, grazie al suo fiuto, ha sentito l’odore di sostanze stupefacenti. La sua attenzione si è concentrata intorno a una panchina e sotto ad una siepe. E ancora volta Piper è andata a segno. Nascosta sotto terra e sotto gli arbusti di una siepe gli agenti hanno trovato 4 involucri ( 3 contenenti altrettanti pezzetti di hashish per un totale di 22 grammi e, nel quarto involucro, 4 grammi di marijuana). Gli agenti hanno effettuato controlli sulle persone presenti nel giardino: tra queste un cittadino straniero che è risultato non in regola con le norme sull’immigrazione. L’uomo è stato quindi foto segnalato ed è risultato un 33enne originario del Ghana con a carico un divieto di dimora nel Comune di Firenze. Per lui è quindi scattata la denuncia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze