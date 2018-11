Delitto di Casteldelbosco, ultimo saluto a Fucecchio per Giuseppe Marchesano

Si è tenuto nella giornata di ieri, lunedì 19 novembre, il funerale di Giuseppe Marchesano. Il 27enne di Montopoli in Val d'Arno, ucciso dal coetaneo Danny Scotto, è stato salutato per lì'ultima volta nella Collegiata di Fucecchio.

Moltissime persone hanno tributato un omaggio a Marchesano, particolarmente commovente è stato il ricordo dei compagno di moto: una decina di motociclette hanno lanciato il loro rombo nella piazza di Fucecchio e abbracciato idealmente sia Giuseppe sia la sua famiglia.

Visibilmente commosso anche don Andrea Cristiani, che ha celebrato il funerale e si è fermato a riflettere sulla violenza, definita "una piaga molto presente nella nostra società". Al termine della cerimonia Marchesano è stato sepolto nel cimitero di Fucecchio.

Giuseppe Marchesano abitava a Casteldelbosco ed è stato ucciso il 10 novembre. Reo confesso è Danny Scotto, ex amico e compagno di classe originario di Chiesina Uzzanese. Avrebbe sparato dieci colpi alla vittima per via della fine della loro amicizia. Le indagini sono ancora in corso.

