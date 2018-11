Elezioni amministrative 2019, Giacomo Cucini si ricandida a Certaldo

Giacomo Cucini si candiderà per la carica di sindaco di Certaldo alle elezioni amministrative nella primavera del 2019? Il quesito ha una risposta definita e definitiva, ma solo da qualche minuto. Oggi, martedì 20 novembre, Giacomo Cucini ha usato il suo profilo di Facebook per annunciare un incontro per venerdì 14 dicembre alle ore 21 al Cinema Multisala Boccaccio di Certaldo. Cucini sarà il candidato sindaco a Certaldo.

"Ci ho pensato molto, perché decisioni così importanti si prendono con senso di responsabilità e serietà. In tanti mi avete chiesto di ricandidarmi. Molti obiettivi sono stati raggiunti, altri dobbiamo raggiungerli, possiamo intraprendere percorsi nuovi insieme e andare avanti. L’idea di Certaldo che avevamo era ed è un progetto ambizioso, abbiamo messo importanti radici, ora diamo un futuro al nostro bellissimo paese. Venerdì 14 alle 21 ripercorreremo i 5 anni passati per iniziare a progettare il futuro insieme" scrive Cucini.

Nella locandina dell'evento si legge 'Certaldo.Futura' e ancora è da chiarire se quello sarà solo il nome dell'incontro o se sarà una lista per le prossime elezioni. Intanto si sciolgono i (pochi) dubbi sul candidato del centrosinistra: dopo la vittoria al ballottaggio nel 2014, Cucini punta a rimanere in municipio fino al 2024.

Tutte le notizie di Certaldo