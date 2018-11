Ieri, 19 novembre, un 50enne ubriaco è uscito da un bar di piazza Puccini a Firenze, brandendo un coltello e spaventando avventori del locale e passanti. L'uomo, un fiorentino, è stato denunciato dalla polizia ieri per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Sembra che il 50enne abbia avuto un litigio all'interno del bar con un altro cliente e per questo avrebbe dato in escandescenze. I titolari del locale hanno chiesto l'intervento delle volanti.

Tutte le notizie di Firenze