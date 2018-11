'Per Firenze', la Lega chiama a raccolta gli iscritti

Oltre duecento persone e posti in piedi ieri sera all'Hotel Mediterraneo per l'assemblea della Lega, che ha di fatto aperto la sua campagna elettorale in vista dell'esame prossime amministrative indicando un chiaro obiettivo, imprimere una svolta politica anche a Firenze, così come accaduto in altre città della stessa Toscana.

Il commissario cittadino Federico Bussolin ha fatto capire l’importanza di costruire una rete che copra l’intero territorio, avviare un radicamento che permetta di dialogare e raccogliere proposte dal territorio, “perché prima devono venire i programmi, poi arriveranno le alleanze e il nome del candidato”, rispondendo anche a quanti chiedevano di conoscere il nome di chi guiderà la sfida per Palazzo Vecchio. “La Lega c’è – ha sottolineato Bussolin - e la vostra presenza a questa serata ne è la dimostrazione. Da oggi iniziamo un lavoro di confronto aperto sui temi della città e ciascuno potrà dare il proprio contributo laddove sente di avere maggiori competenze. Perché è di questo che c’è bisogno: partecipazione e competenza, dobbiamo puntare a governare per imprimere un cambiamento deciso. Gli ultimi dati evidenziano una Firenze che perde posizioni a livello nazionale per qualità della vita e mostra passi indietro anche a livello di quel tessuto sociale che da sempre viene considerato un punto di forza della Toscana”.

Il segretario provinciale Alessandro Scipioni ha puntato il dito sulle scelte di Nardella, evidenziando come “quando il sindaco parla di necessità di sicurezza sembra rincorrere la Lega, ma sono frasi poco attendibili da chi ha governato in questo modo la città negli ultimi cinque anni”.

Applausi dalla platea poi per l’arrivo della segretaria regionale Susanna Ceccardi, che ha confermato l’impegno dei vertici della Lega e dello stesso Salvini per la sfida di Firenze, “una sfida cruciale che al momento viene ritenuta forse la più importante in Italia. Dobbiamo crederci, per mettere fine a decenni di governo da parte del Pd e della sinistra che c’era prima di esso. Oggi è possibile”.

Fonte: Lega Firenze

