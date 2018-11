Mostra del Tartufo, Gabbanini si prepara al gran finale: "20mila presenze, prodotti di qualità"

I numeri sono importanti, stando a quanto dice il sindaco. La Mostra mercato del Tartufo Bianco di San Miniato volge alla chiusura: sabato 24 e domenica 25 novembre l'oro bianco sanminiatese sarà in mostra per l'ultima volta nel 2018 e per ora le presenze nella città della Rocca sono state altissime. Ai microfoni di Cristina Ferniani a Buongiorno Lady su Radio Lady 97.7, il primo cittadino Vittorio Gabbanini ha fatto il punto sui primi due weekend, in vista del gran finale.

"Lo scorso weekend, nonostante il clima un po' più freddo, è stato caldo a livello di presenze, basti pensare che era difficile girare per il centro storico per via dei moltissimi visitatori. Battute a parte, si parla di oltre ventimila presenze in centro. Avevamo molti tour operator, i musei erano pieni, le iniziative erano molte e poi c'è stata la grande sorpresa di Giorgio Panariello, un vecchio amico e 'ambasciatore'" ha dichiarato Gabbanini.

Cosa c'è alla base di questi numeri? "Un gran lavoro di San Miniato Promozione e del Comune, senza dubbio, ma non solo. Tra Salotto e Officina del Tartufo, oltre all'Auditorium e altre postazioni, abbiamo registrato grandi presenze e un livello qualitativo alto. Il tartufo quest'anno è buonissimo, si trova in quantità elevata e il prezzo è leggermente diminuito. Poi va detto che la città storica di San Miniato può raccontare una storia in ogni angolo. Il successo arriva anche dai vari banchi del cibo".

L'ultimo weekend si avvicina e per Gabbanini sarà un momento importante, dato che a maggio scadrà il suo secondo mandato da sindaco. Per questo fine settimana, dunque, la kermesse offrirà appuntamenti importanti: "Uno degli eventi è il premio alla memoria di Vittorio Taviani, sarà presente anche la famiglia in Palazzo Comunale e sarà un momento splendido così come la mostra 'Sacri Silenzi' al Museo della Memoria. Ci sono anche incontri al Salotto del Tartufo, vedi il libro di Chiara Gozzini o la storia dell'abitato di Pinocchio".

