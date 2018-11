Offerte di lavoro a Castelfalfi, 20 posizioni aperte

Dopo il grande successo del primo appuntamento dello scorso gennaio, a Castelfalfi si replica con un secondo open day, dedicato alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nelle diverse realtà del Resort. Martedì 27 novembre, a partire dalle ore 10.00, presso l’hotel La Tabaccaia, i futuri candidati incontreranno i Manager della Tenuta, che all’interno del comune di Montaione racchiude un Borgo medievale, due hotel 4 e 5 stelle, tre ristoranti, alcuni casali ristrutturati per la vendita o per l’affitto, il più grande campo da golf della Toscana e un’azienda agricola con vigne e oliveti. Una realtà ricca e complessa in continua evoluzione, che rappresenta per la popolazione locale, e non solo, una preziosa occasione di occupazione.

Le posizioni aperte sono circa 20 e riguardano l’inserimento di figure professionali, quali personale di sala, camerieri per i bar, camerieri ai piani, chef de partie e sous-chef, caddy master per il golf, lavoratori agricoli, ecc. La conoscenza delle lingue inglese e tedesco costituisce titolo preferenziale. Nel corso della giornata, una squadra di top manager di Toscana Resort Castelfalfi si confronterà con gli aspiranti candidati con una serie di consigli sulle diverse opportunità e le competenze necessarie per intraprendere al meglio il loro inserimento nel mondo dell’ospitalità.

“In occasione dell’open day di gennaio abbiamo raggiunto ben venti assunzioni, tutte concluse entro la fine della giornata. Un risultato straordinario, che ci ha portati ad organizzare questa seconda edizione. Posso affermare senza timore di smentita che il nostro Resort è oggi a tutti gli effetti un punto di riferimento per la comunità locale. Credo che questo sia il modo migliore per esprimere la nostra riconoscenza a questa generosa terra, giacimento inesauribile di bellezze naturali, storiche e artistiche” - dichiara Gerardo Solaro del Borgo, CEO di Toscana Resort Castelfalfi.

Isidoro di Franco, General Manager di Toscana Resort Castelfalfi, continua: “Sono felice di constatare che le previsioni di crescita fatte ad inizio anno sono confermate, se non addirittura superate! L’inserimento di nuove figure professionali, che portano come bagaglio le loro personali esperienze professionali, costituisce per noi un’ulteriore occasione di arricchimento e contribuisce ad elevare sempre più i livelli qualitativi della nostra ospitalità”.

A conclusione della giornata, saranno invitati per un momento di incontro e condivisione anche i Sindaci dei comuni limitrofi – primo fra tutti il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi, promotore e sostenitore di attività che, come gli Open Day di Castelfalfi, contribuiscano allo sviluppo di esperienze virtuose sul territorio.

Per maggiori informazioni visita www.castelfalfi.com

Tutte le notizie di Montaione